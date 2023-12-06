Состоятся ли значительные колебания курса

Член совета НБУ Василий Фурман рассказал, что адаптация курса прошла успешно. Ситуация на финансовом рынке стабилизируется, и это влияет на значение валюты.

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Василий Фурман Член совета НБУ И мы видим, что рынок приспособился к новым условиям. В ноябре произошло даже определенное улучшение ситуации на валютном рынке по сравнению с сентябрем, к моменту вступления в силу решения об изменении курсового режима. К примеру, объем сделок между банками, без участия НБУ, по сравнению с сентябрем увеличился втрое – до почти 90 миллионов долларов в день. В то же время среднедневная чистая продажа валюты Нацбанком уменьшилась до 111 миллионов долларов по сравнению со 128 миллионами долларов в сентябре.

С начала ноября гривна укрепилась на показатель до 1%. При этом разница между наличным и официальным курсом снизилась до 3%.

В общем, ситуация на валютном рынке является стабильной и контролируемой, оснований для резких колебаний пока нет,

– утверждает Фурман.

По мнению Фурмана, сокращение уровня инфляции также оказывает положительное влияние на экономический сектор в Украине. Следует отметить и то, что благодаря международной финансовой поддержке НБУ укрепил украинские резервы, что способствует стабилизации курса.