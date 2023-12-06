Что будет с ценами на автогаз

Даниил Гетманцев на конференции Petroleum & LPG Ukraine 2023 заявил, что акциз на автогаз в Украине должен вырасти до 160 – 170 евро за 1 000 литров в течение нескольких месяцев. В настоящее время эта сумма составляет 52 евро.

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По мнению главы ассоциации сжиженного газа Станислава Батраченко, такие изменения могут привести к тому, что автогаз в рознице вырастет на 3 гривны за литр. Так что коридор цен в таком случае составит от 35,98 до 42,96 гривны за литр.

Заметьте! В настоящее время автомобильный газ стоит в диапазоне 32,98 – 39,96 гривны за литр.

Также Батрадченко подчеркнул, что европейская директива предложила поднять акциз до 68 евро за тысячу литров, что является более оптимальным вариантом, ведь тогда цена для потребителей вырастет всего на 30 – 40 копеек.

Напомним, что с 1 июля в Украине вернули довоенные налоги на топливо, в частности:

НДС – 20%;

акциз на бензин – 213 евро за 1 000 литров;

акциз на дизтопливо – 139 евро за 1 000 литров;

акциз на газ – 52 евро за 1 000 литров (не изменили).

В ноябре цена на автогаз увеличилась на 30% из-за дефицита, вызванного блокадой границы и борьбой с российским горючим. Несмотря на то, что в прошлом месяце газ подорожал на 8 гривен, в декабре эксперты ожидают, что его стоимость снова упадет.