Что происходит с ценами

В течение последней недели ноября ситуация на рынке горючего в Украине оставалась практически неизменной. В первые дни декабря средняя розничная цена на горючее в Украине снизилась. Относительно стабильными остаются только цены на автогаз.

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В течение 1-4 декабря средние розничные цены на топливо были следующие:

бензин А-95 - 54,07 гривны за литр (- 00,26 копеек);

бензин А-95+ - 57,12 гривны за литр (- 00,45 копеек);

дизтопливо - 54,03 гривны за литр (- 00,25 копеек).

В некоторых сетях цены снизились еще более существенно. К примеру, в сетях ОККО и WOG бензин марки А-95 подешевел на 1 гривну за литр. Сейчас она стоит 56,99 гривен.

А на АЗС столичной сети KLO цена снизилась на 1,2 гривны на все виды горючего. Теперь бензин А-95 стоит там 53,19 гривен, а дизтопливо – 53,09 гривен.

На 1-2,8 гривны за литр снизились цены в сетях Ovis, VostokGaz, Neftek и других.

Ситуация на рынке горючего

В результате блокировки польской границы, которая продолжается уже более 20 дней, в Украине возникли перебои со снабжением горючего. Особенно отрицательно это отразилось на ценах на автогаз, на определенный период ставший дефицитным.

К слову ! Именно через польскую границу автотранспортом поступало 30% импорта или около 25% рынка сжиженного газа. В целом, стоимость газа уже выросла на 30%.

Стабилизация на рынке горючего стабилизировалось благодаря тому, доля как часть дизтоплива и бензина, ввозимая именно через польскую границу, значительно меньше и составляет всего 10% от общих поставок. Такое распределение повлекло за собой быстрое адаптирование рыночных участников к новым условиям.