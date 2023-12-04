Що відбувається з цінами
Впродовж останнього тижня листопада ситуація на ринку пального в Україні залишалася практично незмінною. У перші дні грудня середня роздрібна ціна на пальне в Україні знизилась. Відносно стабільними залишаються лише ціни на автогаз.
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Впродовж 1 – 4 грудня середні роздрібні ціни на пальне були такі:
- бензин А-95 — 54,07 гривні за літр (- 00,26 копійки);
- бензин А-95+ — 57,12 гривні за літр (- 00,45 копійки);
- дизпальне — 54,03 гривні за літр (- 00,25 копійки).
У деяких мережах ціни знизились ще суттєвіше. Наприклад, у мережах ОККО і WOG бензин марки А-95 здешевшав на 1 гривню за літр. Зараз він коштує 56,99 гривні.
А на АЗС столичної мережі KLO ціна знизилася на 1,2 гривні на всі види пального. Тепер бензин А-95 коштує там 53,19 гривні, а дизпаливо — 53,09 гривні.
На 1 – 2,8 гривні за літр знизились ціни в мережах Ovis, VostokGaz, Neftek та інших.
Ситуація на ринку пального
Внаслідок блокування польського кордону, яке триває вже понад 20 днів, в Україні виникли перебої з постачанням пального. Особливо негативно це позначилося на цінах на автогаз, який на певний період став дефіцитним.
Ситуація на ринку пального стабілізувалася завдяки тому, що частка дизпального та бензину, які ввозилися саме через польський кордон, є значно меншою та складає всього 10% від загальних поставок. Такий розподіл спричинив швидке адаптування ринкових учасників до нових умов.