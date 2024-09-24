Нафтогазові доходи Росії скоротяться: країна готується втратити до 14% прибутків

У зв'язку з глобальними змінами на енергетичному ринку, Росія прогнозує скорочення нафтогазових доходів у найближчі три роки. Про основні фактори цього падіння читайте далі.

Росія очікує скорочення нафтогазових доходів

Згідно з трирічним бюджетом, опублікованим Bloomberg, ключове джерело фінансування Росії зменшиться на 14% у період з 2024 по 2027 роки. Це, своєю чергою, може вплинути на війну в Україні та зростаючі військові витрати Москви.

Читайте також: Імпорт російської нафти у Індію скоротився на майже 20%

Очікується, що у 2024 році нафтогазова галузь Росії сплатить 10,94 трильйона рублів (близько 118 мільярдів доларів) податків, що на 3,3% менше прогнозу. А доходи галузі знизяться в наступні два роки та досягнуть 9,77 трильйона рублів у 2027 році.

Цікаво! Останні прогнози свідчать про зниження доходів через ослаблення світових енергетичних ринків. Середня експортна ціна російської нафти може впасти нижче 70 доларів за барель з наступного року.

Нафта також може подешевшати внаслідок зростання популярності відновлювальних джерел енергії. Крім того, середні контрактні ціни на російський газ, як очікується, знижуватимуться також до 2027 року.