Скільки нафти імпортувала Росія в Індію

Російські ЗМІ повідомляють, що за липень/серпень цього року імпорт російської нафти до Індії скоротився на 18,3%. Він сягнув орієнтовно 1,7 бареля на добу.

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Обсяги скоротились, зокрема, через зниження обсягів переробки на деяких підприємствах. У серпні загальна частка російської нафти у індійському імпорті зменшилась до 36%. До цього, протягом п'яти місяців поспіль відбувалося поступове зростання. Для порівняння, у липні частка імпортованої російської сировини сягала 44%.

Однак, попри скорочення обсягів, найбільше нафти Індія і зараз отримує саме з Росії. Також вагома кількість сировини надходить на індійську територію з Іраку та Саудівської Аравії.

Зверніть увагу! Китай навпаки збільшив об'єми закупки російської нафти. У серпні КНР знову стала найбільшим клієнтом Кремля.