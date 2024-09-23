Сколько нефти импортировала Россия в Индию

Российские СМИ сообщают, что за июль/август этого года импорт российской нефти в Индию сократился на 18,3%. Он достиг ориентировочно 1,7 барреля в сутки.

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Объемы сократились, в частности, из-за снижения объемов переработки на некоторых предприятиях. В августе общая доля российской нефти в индийском импорте уменьшилась до 36%. До этого, в течение пяти месяцев подряд происходил постепенный рост. Для сравнения, в июле доля импортируемого российского сырья достигала 44%.

Однако, несмотря на сокращение объемов, больше всего нефти Индия и сейчас получает именно из России. Также весомое количество сырья поступает на индийскую территорию из Ирака и Саудовской Аравии.

Обратите внимание! Китай наоборот увеличил объемы закупки российской нефти. В августе КНР снова стала крупнейшим клиентом Кремля.