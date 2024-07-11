Залишилось 10 днів: хто з пенсіонерів втратить 20% пенсії

Є обставини, які прямо впливають на нарахування пенсійних виплат. Зокрема, чи влаштований пенсіонер на роботу.

Про що потрібно повідомити ПФУ

Пенсіонер зобов'язаний повідомити ПФУ про працевлаштування. На це він має 10 днів.

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Неповідомлення або невчасне повідомлення про працевлаштування (або реєстрацію підприємницької діяльності) призводить до незаконних виплат пенсійних коштів, які підлягають обов’язковому поверненню органам ПФУ,

– попереджає Пенсійний фонд.

Якщо ПФУ виявляє, що пенсіонер працевлаштований і, при цьому, він не повідомив про це, особу зобов'язують повернути зайві виплачені кошти. Компенсація може відбуватися як примусово, так і у добровільному порядку.

Тобто, пенсіонер має змогу самостійно повернути гроші або ж ПФУ "забиратиме" частину його пенсії. Зараз Пенсійний фонд має право вилучати до 20% від виплати.

Відсутність доходу від підприємницької діяльності не є підставою відносити пенсіонера до непрацюючої особи. До того моменту, поки не буде надано інформацію про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП, особа вважаєтеся працюючим пенсіонером,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

ПФУ потрібно повідомляти і про звільнення. Завдяки отриманню статусу "непрацюючий" пенсіонер може збільшити свою пенсію.