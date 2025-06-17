Пенсійному фонду передали соціальні виплати: що зміниться з липня 2025 року

З 1 липня українцям, котрі мають право на соціальні допомоги від держави, нараховуватимуть виплати по-новому. Також потрібно буде подавати лише одну загальну заяву на виплати.

Кому призначатиме допомогу Пенсійний фонд

Кабінет міністрів 11 червня передав призначення і виплату низки соціальних допомог від Міністерства соціальної політики Пенсійному фонду, повідомляє 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.

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З липня Пенсійний фонд призначатиме допомогу:

пенсіонерам, котрі не мають права на пенсію через відсутність достатнього розміру стажу;

особам з інвалідністю І, ІІ, ІІІ груп;

особам з інвалідністю І, ІІ, ІІІ груп; малозабезпеченим людям, крім осіб з інвалідністю І групи, які не отримують пенсію, та дітей померлого годувальника, який на момент смерті не мав достатнього страхового стажу для призначення пенсії як особа з ІІІ групою інвалідності;

допомогу на догляд одиноким малозабезпеченим людям (крім І групи), особам з інвалідністю підгруп А і Б І групи та одиноким людям старше 80 років;

військовим з інвалідністю внаслідок війни, які отримують пенсію по інвалідності;

ветеранам Другої світової, яким призначена пенсія за віком, по інвалідності чи за вислугу років;

військовослужбовцям та правоохоронцям, які отримують пенсію за вислугу років.

Важливо знати! Пенсійний фонд також призначатиме виплати соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства І, ІІ та ІІІ груп та дітям з інвалідністю до 18 років, а також надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю.

Як подавати документи на отримання виплат

Щоб отримати один з видів допомоги, який з 1 липня переймає на себе Пенсійний фонд, потрібно буде подавати одну заяву загальної форми, позначивши в ній необхідний вид соціальних виплат. Перелік документів для оформлення виплат не зміниться.

Приймати заяву і документи на виплати будуть:

сервісні центри Пенсійного фонду незалежно від місця проживання особи;

центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи);

Пенсійний фонд за допомогою пошти та на вебпорталі електронних послуг, однак вебпортал доопрацьовуватимуть до 1 вересня.

Суми виплат соціальної допомоги після їх передачі до Пенсійного фонду не зміняться.

Важливо! До 1 жовтня 2025 року Пенсійний фонд має провести ідентифікацію усіх отримувачів соціальних допомог, які йому передають від органів соцзахисту. Якщо до того часу людина не підтвердила свої дані, соцдопомогу їй будуть нараховувати, але не виплачуватимуть. Відновлять виплати з дати її призупинення після ідентифікації.