Хто може отримати гроші на догляд за пенсіонером
Відповідно до постанови Кабміну №859, громадяни можуть отримувати щомісячну виплату, якщо піклуються про родичів із підтвердженими медичними проблемами та проживають разом з ними, повідомляє 24 Канал.
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Право на компенсацію мають ті, хто:
- має родинний зв’язок з особою, що потребує догляду;
- спільно проживає з нею та веде спільне господарство;
- має підтвердження від лікарів про стан здоров’я людини.
Для оформлення компенсації потрібно подати пакет документів: паспорт, ІПН, заяви, довідки про доходи, а також медичні висновки, що підтверджують потребу у догляді.
Який розмір допомоги на догляд за пенсіонером
Розмір допомоги розраховують індивідуально: це різниця між прожитковим мінімумом (на 2025 рік це 2 920 гривень) та середнім місячним доходом сім’ї, поділеним на кількість її членів.