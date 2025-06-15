Кто может получить деньги на уход за пенсионером

В соответствии с постановлением Кабмина №859, граждане могут получать ежемесячную выплату, если заботятся о родственниках с подтвержденными медицинскими проблемами и проживают вместе с ними, сообщает 24 Канал.

Читайте также Пособие по безработице с июля 2025 года: кому и сколько будут платить

Право на компенсацию имеют те, кто:

имеет родственную связь с лицом, нуждающимся в уходе;

совместно проживает с ним и ведет совместное хозяйство;

имеет подтверждение от врачей о состоянии здоровья человека.

Для оформления компенсации нужно подать пакет документов: паспорт, ИНН, заявления, справки о доходах, а также медицинские заключения, подтверждающие потребность в уходе.