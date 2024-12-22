Яку соціальну допомогу можна буде отримати у 2025 році

У 2025 році заплановано виділення коштів на соціальну підтримку вразливих категорій населення, серед яких пенсіонери, внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю та інші.

Соціальна допомога пенсіонерам у 2025 році

Пенсіонери в Україні отримають доступ до різноманітних видів підтримки, повідомляє 24 Канал.

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Зокрема:

доплати для самотніх осіб віком від 80 років;

фінансова допомога від ООН для пенсіонерів із доходом менше ніж 3 250 гривень, які проживають у зонах бойових дій;

тимчасова допомога від держави для осіб із недостатнім страховим стажем.

Зверніть увагу! Також передбачена соціальна пенсія для тих, хто не має необхідного стажу. Її розмір визначатиметься як різниця між прожитковим мінімумом і середнім доходом сім’ї.

У 2024 році умови виходу на пенсію для українців залежать від страхового стажу:

у 60 років – за наявності не менше 31 року стажу;

у 63 роки – за умови 21 року стажу;

у 65 років – якщо стаж становить 15 років.

Зауважте! Для осіб із меншим стажем, ніж 15 років, передбачена можливість отримання соціальної пенсії.

Підтримка внутрішньо переміщених осіб

У 2025 році Міністерство соціальної політики продовжить надавати допомогу вразливим категоріям населення, серед яких пенсіонери, люди з інвалідністю та особи з низькими доходами.

ВПО також отримуватимуть допомогу:

2 000 гривень на одну особу;

3 000 гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Зауважте! Міністерство працює над впровадженням більш універсальних механізмів підтримки для цих груп.