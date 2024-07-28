Взагалі без пенсії: хто на старості отримуватиме лише соцдопомогу
28 липня 2024, 12:32Читать новость на русском
Деякі українці на старості не отримають права на пенсію. В такому випадку держава виплачуватиме для них соціальну допомогу.
Який розмір соціальної допомоги
Соціальну допомогу отримуватимуть пенсіонери, які напрацювали менше 15 років страхового стажу до 65-річного віку.
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Соцдопомога складає різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність (це 2 361 гривня), та середньомісячним доходом сім'ї з розрахунку на одну особу за останні пів року.Зверніть увагу! Сума не може бути більшою за 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 3 028 гривень. Її перераховують кожні 6 місяців з урахуванням майнових змін і середньомісячного доходу.
Які документи знадобляться для оформлення
Щоб оформити соцдопомогу, потрібно звернутися у місцеві органи соціального захисту. При собі треба мати:
- заява,
- паспорт і документ, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків,
- довідка ПФУ про наявний страховий стаж,
- декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї) за останні шість календарних місяців.