Навіть не 3 000 гривень: на яку допомогу можуть розраховувати українці без стажу

Відсутність офіційного стажу не завжди означає повну втрату права на державну підтримку. За певних умов українці, які не працювали офіційно, можуть оформити спеціальну допомогу.

Яку допомогу можуть отримати українці без офіційного стажу

Відсутність необхідного страхового стажу не завжди означає, що людина залишиться без державної підтримки. Якщо після досягнення 65 років українець має менше ніж 15 років страхового стажу або не має його взагалі, він може звернутися по державну соціальну допомогу, нагадують у Пенсійному фонді України.

Призначити таку допомогу можуть за умови, якщо людина не отримує пенсію або інші державні соціальні виплати, а також належить до малозабезпечених. Для цього середньомісячний сукупний дохід сім'ї за останні шість місяців не повинен перевищувати прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Зверніть увагу! У 2026 році цей показник становить 2 595 гривень.

Який розмір допомоги

Розмір державної соціальної допомоги визначають відповідно до законодавства з урахуванням прожиткового мінімуму та матеріального стану людини. Як пояснюють у Пенсійному фонді, для громадян, які не мають права на пенсію, базовий розмір виплати становить 30% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, що зараз становить 778,50 гривні.

Після досягнення 65-річного віку така допомога призначається довічно, якщо людина й надалі відповідає вимогам законодавства.

Як оформити виплату

Для призначення державної соціальної допомоги потрібно подати заяву, паспорт або інший документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) та декларацію про доходи й майновий стан.

Подати документи можна особисто до сервісного центру Пенсійного фонду України, через центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) або уповноважених осіб органів місцевого самоврядування.

Важливо! Крім того, оформити допомогу можна онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ, мобільний застосунок Пенсійного фонду чи застосунок Дія, а також надіслати документи поштою до територіального органу Пенсійного фонду України.

Чому офіційна робота важлива для майбутньої пенсії

Страховий стаж формується лише за ті періоди, коли за працівника сплачувався єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Саме тому неофіційна зайнятість може не лише зменшити майбутню пенсію, а й позбавити права на її призначення у встановленому законом віці.

Як пояснював у коментарі 24 Каналу пенсійний експерт Сергій Коробкін, розмір пенсії залежить насамперед від двох показників, як от страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачувалися внески.