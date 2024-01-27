Пенсія для людей з інвалідністю II групи: які виплати у 2024 році

Отримати соціальну допомогу у зв’язку з інвалідністю можуть діти до 18 років та особи з інвалідністю з дитинства. Відповідно до закону, виплати останнім призначаються на весь час інвалідності.

Які виплати передбачені законом

Розмір виплат для осіб з інвалідністю з дитинства становить певний відсоток від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Відтак, для другої групи інвалідності це нині складає 80% прожиткового мінімуму, що становить 1 888,8 гривні.

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Водночас на дітей, які отримали інвалідність у віці до 18 років, розмір виплат становить 70% прожиткового мінімуму, тобто 1 652,7 гривні.

Якщо людині встановили інвалідність після досягнення пенсійного віку, тобто після 60 років, то вона може обрати, які виплати отримуватиме: за віком чи за інвалідністю. В останньому випадку треба мати страховий стаж – не менше 15 років.

Якою буде допомога по догляду за особами з інвалідністю

Пенсія за інвалідністю призначається на весь строк встановлення інвалідності. Людям з інвалідністю, які досягли пенсійного віку, виплата призначається довічно.

Надбавка на догляд за одинокою особою

Надбавку на догляд за одинокою особою з інвалідністю з дитинства другої та третьої груп виплачують за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії, що така людина дійсно потребує постійного стороннього догляду.

Вона складатиме 75% прожиткового мінімуму, тобто 1 770,75 гривні.

Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю

Надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю можуть призначити одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які лише доглядають за дитиною. Тобто не працюють, не навчаються (крім заочної форми), не проходять службу, не займають виборну посаду.

Відтак, надбавки складатимуть 50% від визначеного за їхнім віком прожиткового мінімуму:

молодше 6 років – отримуватимуть 1281,5 гривні;

від 6 до 18 років – отримуватимуть 1598 гривень.

Хто може отримувати пенсію за II групою інвалідності

Особи, яким встановлено II група інвалідності, зазвичай мають значне обмеження життєдіяльності, проте можуть обслуговувати себе самі та не потребують постійного догляду або допомоги.

До критеріїв встановлення II групи інвалідності належать значні обмеження:

самообслуговування;

самостійного пересування;

здібності до навчання, роботи, орієнтації або до спілкування;

здатності частково чи повністю контролювати свою поведінку.

При цьому, групу інвалідності визначає спеціальна комісія, яка перевіряє наскільки працездатною є особа. У деяких випадках, експертизу потрібно проходити повторно.

Під час проходження комісії, група інвалідності може змінюватись. Відповідно, виплати будуть іншими.