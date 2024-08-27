Хто не матиме пенсії, а отримуватиме соціальну допомогу натомість

В Україні вихід на пенсію можливий у віці 60, 63 або 65 років, залежно від набутого страхового стажу. Однак, якщо особа має менше ніж 15 років стажу, у віці 65 років вона отримуватиме від держави соціальну допомогу замість пенсії.

Розмір соціальної допомоги

Розмір соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність (2 361 гривня), та середньомісячним доходом сім'ї з розрахунку на одну особу за останні шість місяців.

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Сума виплати не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 3 028 гривень.

Зауважте! Перерахунок соціальної допомоги здійснюється кожні шість місяців з урахуванням майнових змін і середньомісячного доходу.

Необхідні документи для оформлення соціальної допомоги

Для отримання соціальної пенсії необхідно звернутися до органів соціального захисту за місцем прописки або фактичного проживання.

Підготуйте такі документи: