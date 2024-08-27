Кто не будет иметь пенсии, а будет получать социальную помощь взамен

В Украине выход на пенсию возможен в возрасте 60, 63 или 65 лет, в зависимости от приобретенного страхового стажа. Однако, если лицо имеет менее 15 лет стажа, в возрасте 65 лет оно будет получать от государства социальную помощь вместо пенсии.

Размер социальной помощи

Размер социальной помощи определяется как разница между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность (2 361 гривна), и среднемесячным доходом семьи в расчете на одного человека за последние шесть месяцев.

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Сумма выплаты не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть 3 028 гривен.

Обратите внимание! Перерасчет социальной помощи осуществляется каждые шесть месяцев с учетом имущественных изменений и среднемесячного дохода.

Необходимые документы для оформления социальной помощи

Для получения социальной пенсии необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту прописки или фактического проживания.

Подготовьте следующие документы: