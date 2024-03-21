Якщо не вистачає стажу: як оформити соціальну пенсію

Українці, які напрацювали достатньо страхового стажу зможуть отримувати так звану "соціальну" пенсію. Її розмір залежить від прожиткового мінімуму.

Хто може отримати соціальну пенсію

У 2024 році вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію становлять:

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для виходу на пенсію у 60 років – 31 рік страхового стажу;

у 63 років – 21 рік;

у 65 років – 15 років.

До 2028 року вимоги щодо стажу зростають на рік щороку. Тож через 4 роки, аби вийти на пенсію, доведеться пропрацювати вже 35 років.

Варто зазначити, що така пенсія є різницею між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність – 2 361 гривня та середньомісячним сукупним доходом сім'ї з розрахунку на одну особу за попередні пів року. Сума складає не більше прожиткового для працездатних осіб – 3 028 гривень.

Цю виплату перераховують кожних пів року залежно від майнових змін та середнього сукупного доходу.

Як оформити соціальну пенсію

Потрібно звернутися до органів соцзахисту з наступними документами:

заявою;

паспортом і документом, який засвідчує реєстрацію особи у ДРФОПП;

довідкою ПФУ про наявний страховий стаж;

декларацією про доходи та майновий стан за останні пів року;

копією рішення про призначення опікуна (для того, кого визнано недієздатним).

За яких умов не призначать соціальну пенсію

якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї у розрахунку на одну особу за попередні шість місяців перевищує 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;

особа отримує пенсію, соціальну допомогу, працює;

хтось із членів сім'ї особи протягом року перед зверненням по соціальну пенсію здійснив покупку на суму понад 50 тисяч гривень;

вибіркова перевірка виявила додаткові джерела доходів, не зазначені в декларації — здавання в оренду житлового приміщення, заробіток членів сім'ї, які офіційно не працевлаштовані; отримання доходу від утримання худоби чи птиці);

у власності особи або членів її сім'ї є друга квартира, загальна площа якої перевищує 21 квадратний метр на одного члена сім'ї й додатково 10,5 квадратного метра на сім'ю, або понад один автомобіля.

Проте, якщо у родині є особа з інвалідністю, вищезгадані умови не беруться до уваги.