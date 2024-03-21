Якщо не вистачає стажу: як оформити соціальну пенсію
Українці, які напрацювали достатньо страхового стажу зможуть отримувати так звану "соціальну" пенсію. Її розмір залежить від прожиткового мінімуму.
Хто може отримати соціальну пенсію
У 2024 році вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію становлять:
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- для виходу на пенсію у 60 років – 31 рік страхового стажу;
- у 63 років – 21 рік;
- у 65 років – 15 років.
Варто зазначити, що така пенсія є різницею між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність – 2 361 гривня та середньомісячним сукупним доходом сім'ї з розрахунку на одну особу за попередні пів року. Сума складає не більше прожиткового для працездатних осіб – 3 028 гривень.
Цю виплату перераховують кожних пів року залежно від майнових змін та середнього сукупного доходу.
Як оформити соціальну пенсію
Потрібно звернутися до органів соцзахисту з наступними документами:
- заявою;
- паспортом і документом, який засвідчує реєстрацію особи у ДРФОПП;
- довідкою ПФУ про наявний страховий стаж;
- декларацією про доходи та майновий стан за останні пів року;
- копією рішення про призначення опікуна (для того, кого визнано недієздатним).
За яких умов не призначать соціальну пенсію
- якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї у розрахунку на одну особу за попередні шість місяців перевищує 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;
- особа отримує пенсію, соціальну допомогу, працює;
- хтось із членів сім'ї особи протягом року перед зверненням по соціальну пенсію здійснив покупку на суму понад 50 тисяч гривень;
- вибіркова перевірка виявила додаткові джерела доходів, не зазначені в декларації — здавання в оренду житлового приміщення, заробіток членів сім'ї, які офіційно не працевлаштовані; отримання доходу від утримання худоби чи птиці);
- у власності особи або членів її сім'ї є друга квартира, загальна площа якої перевищує 21 квадратний метр на одного члена сім'ї й додатково 10,5 квадратного метра на сім'ю, або понад один автомобіля.
Проте, якщо у родині є особа з інвалідністю, вищезгадані умови не беруться до уваги.