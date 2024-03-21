Які діють пільги для пенсіонерів

Нині мінімальна пенсія в Україні складає 2 361 гривню. Відповідно, держава надає різноманітні пільги пенсіонерам з метою зменшення фінансового навантаження на літніх людей. Відтак, це може бути як звільнення від сплати земельного податку, так і можливість не платити за паркування тощо.

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Зауважте! Отримати такі пільги від держави можна лише при наявності відповідного пенсійного посвідчення.

У 2024 році для пенсіонерів також передбачені наступні привілеї:

100% знижка на оплату комуналки

Знижку розмірі 100% на оплату ЖКП, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу мають пенсіонери, які проживають у сільській місцевості і раніше працювали за певними спеціальностями:

педагогічні працівники;

медичні та фармацевтичні працівники;

спеціалісти із захисту рослин;

працівники музеїв, бібліотек;

працівники державних та комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.

Зверніть увагу! Членам сім’ї пільговика зазначена знижка не надається.

Право на субсидію

Пенсіонери можуть оформити державну субсидію для оплати житлово-комунальних послуг. Щоб отримати грошову допомогу від держави, потрібно звернутися до соціальних служб і надати відповідну заяву та декларацію про доходи.

На який термін надається субсидія Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону і розраховується на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня) та опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня).

Право на безоплатний проїзд

Якщо у пенсіонерів є відповідне пенсійне посвідчення, то їм надається право на безоплатний проїзд у громадському наземному транспорті. Однак, окрім таксі.

Зауважте! Також пенсіонери можуть не платити за проїзд у залізничному транспорті приміського сполучення, незалежно від місця проживання.

Право на юридичну допомогу

Пенсіонери можуть розраховувати на безоплатну юридичну допомогу, повністю або частково фінансовану з державного бюджету. Крім того, пенсіонерам забезпечується захист, представництво інтересів осіб у судах, державних органах, органах місцевого самоврядування, а також складення процесуальних документів.