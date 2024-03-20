Чому люди обурюються
Багато людей висловлюють невдоволення, адже в офіційних документах не вказано про обов'язкове збільшення пенсій на мінімум 100 гривень, як це обіцяли раніше. А детальний розгляд тексту постанови виявляє, що підвищення до цієї суми гарантовано лише в окремих випадках.
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Також виникає плутанина щодо осіб, які вийшли на пенсію в період з 2020 по 2023 роки. Попри узагальнені заяви про універсальне підвищення на 100 гривень, на практиці ситуація складніша.
Як наслідок, деякі пенсіонери бачать лише незначне зростання пенсії, наприклад, на 16-18 гривень, яке є результатом додаткових виплат за стаж, а не індексації. Індексація до 100 гривень відбувається лише тоді, коли без цього додатку загальне збільшення було б меншим за зазначену суму.
Кому не перерахували виплати
Індексація пенсій цьогоріч обійшла стороною деякі категорії пенсіонерів. Зокрема, 1 березня не було проведено перерахунку пенсій для колишніх судових працівників та прокурорів.
Нові перераховані пенсійні виплати українці мають почати отримувати вже з березня поточного року.