Чому люди обурюються

Багато людей висловлюють невдоволення, адже в офіційних документах не вказано про обов'язкове збільшення пенсій на мінімум 100 гривень, як це обіцяли раніше. А детальний розгляд тексту постанови виявляє, що підвищення до цієї суми гарантовано лише в окремих випадках.

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Також виникає плутанина щодо осіб, які вийшли на пенсію в період з 2020 по 2023 роки. Попри узагальнені заяви про універсальне підвищення на 100 гривень, на практиці ситуація складніша.

Зауважте! Слід врахувати й те, що підвищення пенсій відбувається також через перерахунок у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму, яке вже закладено у законі, тому не пов'язане з індексацією, яка згадується у постанові.

Як наслідок, деякі пенсіонери бачать лише незначне зростання пенсії, наприклад, на 16-18 гривень, яке є результатом додаткових виплат за стаж, а не індексації. Індексація до 100 гривень відбувається лише тоді, коли без цього додатку загальне збільшення було б меншим за зазначену суму.

До слова! Є ситуації, коли мінімальні пенсійні виплати були збільшені на 200-250 гривень для досягнення встановленого порогу.

Кому не перерахували виплати

Індексація пенсій цьогоріч обійшла стороною деякі категорії пенсіонерів. Зокрема, 1 березня не було проведено перерахунку пенсій для колишніх судових працівників та прокурорів.

Зауважте! Варто також звернути увагу на пенсіонерів, чиї місячні виплати досягають розміру в десять мінімальних пенсій, що еквівалентно сумі у 23 610 гривень. Оскільки це є максимальний пенсійний розмір в Україні, він не підлягає індексації.

Нові перераховані пенсійні виплати українці мають почати отримувати вже з березня поточного року.