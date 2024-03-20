Почему люди возмущаются

Многие люди выражают недовольство, ведь в официальных документах не указано об обязательном увеличении пенсий на минимум 100 гривен, как это обещали ранее. А детальное рассмотрение текста постановления обнаруживает, что повышение до этой суммы гарантировано лишь в отдельных случаях.

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Также возникает путаница в отношении лиц, которые вышли на пенсию в период с 2020 по 2023 годы. Несмотря на обобщенные заявления об универсальном повышении на 100 гривен, на практике ситуация сложнее.

Заметьте! Следует учесть и то, что повышение пенсий происходит также через перерасчет в связи с увеличением прожиточного минимума, которое уже заложено в законе, поэтому не связано с индексацией, которая упоминается в постановлении.

Как следствие, некоторые пенсионеры видят лишь незначительный рост пенсии, например, на 16-18 гривен, которое является результатом дополнительных выплат за стаж, а не индексации. Индексация до 100 гривен происходит только тогда, когда без этого приложения общее увеличение было бы меньше указанной суммы.

Кроме того, есть ситуации, когда минимальные пенсионные выплаты были увеличены на 200-250 гривен для достижения установленного порога.

Кому не пересчитали выплаты

Индексация пенсий в этом году обошла стороной некоторые категории пенсионеров. В частности, 1 марта не был проведен перерасчет пенсий для бывших судебных работников и прокуроров.

Обратите внимание! Стоит также обратить внимание на пенсионеров, чьи месячные выплаты достигают размера в десять минимальных пенсий, что эквивалентно сумме в 23 610 гривен. Поскольку это максимальный пенсионный размер в Украине, он не подлежит индексации.

Новые перечисленные пенсионные выплаты украинцы должны начать получать уже с марта текущего года.