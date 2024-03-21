Какие действуют льготы для пенсионеров

Сейчас минимальная пенсия в Украине составляет 2 361 гривну. Соответственно, государство предоставляет различные льготы пенсионерам с целью уменьшения финансовой нагрузки на пожилых людей. Поэтому, это может быть как освобождение от уплаты земельного налога, так и возможность не платить за парковку и тому подобное.

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Заметьте! Получить такие льготы от государства можно только при наличии соответствующего пенсионного удостоверения.

В 2024 году для пенсионеров также предусмотрены следующие привилегии:

100% скидка на оплату коммуналки

Скидку размере в 100% на оплату ЖКУ, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа имеют пенсионеры, проживающих в сельской местности и ранее работали по определенным специальностям:

педагогические работники;

медицинские и фармацевтические работники;

специалисты по защите растений;

работники музеев, библиотек;

работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.

Обратите внимание! Членам семьи льготника указанная скидка не предоставляется.

Право на субсидию

Пенсионеры могут оформить государственную субсидию для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Чтобы получить денежную помощь от государства, нужно обратиться в социальные службы и предоставить соответствующее заявление и декларацию о доходах.

На какой срок предоставляется субсидия Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября) и отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля).

Право на бесплатный проезд

Если у пенсионеров есть соответствующее пенсионное удостоверение, то им предоставляется право на бесплатный проезд в общественном наземном транспорте. Однако, кроме такси.

Заметьте! Также пенсионеры могут не платить за проезд в железнодорожном транспорте пригородного сообщения, независимо от места жительства.

Право на юридическую помощь

Пенсионеры могут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь, полностью или частично финансируемую из государственного бюджета. Кроме того, пенсионерам обеспечивается защита, представительство интересов лиц в судах, государственных органах, органах местного самоуправления, а также составление процессуальных документов.