Що потрібно знати для отримання соціальної пенсії: важливі нюанси

Особи, які досягли пенсійного віку, але не набули достатнього страхового стажу, мають право на отримання соціальної пенсії в Україні.

Як отримати соціальну пенсію в Україні

Для призначення тимчасової фінансової необхідно звернутись до органів соціального захисту населення за місцем прописки або за адресою фактичного проживання

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Щоб оформити таку виплату потрібно мати при собі наступні документи:

заяву;

паспорт і документ, який засвідчує реєстрацію особи у ДРФОПП;

довідку ПФУ про наявний страховий стаж;

декларацію про доходи та майновий стан за останні пів року;

копію рішення про призначення опікуна (для того, кого визнано недієздатним).

Який розмір соціальної пенсії в Україні Соціальна пенсія є різницею між прожитковим мінімум для осіб, що втратили працездатність – 2 361 гривня та середньомісячним сукупним доходом сім'ї з розрахунку на одну особу за попередні пів року. Сума складає не більше 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб 3 028 гривень.

Коли призначають соціальну пенсію

Тимчасову допомогу або соціальну пенсію за віком можуть отримувати українці, які досягли пенсійного віку, але не мають права на пенсію через відсутність необхідного страхового стажу. Виплати можна оформити після досягнення 65 років.

Отримати допомогу замість пенсії можуть лише ті, хто на момент оформлення соціальних виплат має не менше ніж 15 років страхового стажу.

При цьому, соціальну пенсію не можна отримати у ряді випадків:

якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї у розрахунку на одну особу за попередні шість місяців перевищує 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;

особа отримує пенсію, соціальну допомогу, працює;

хтось із членів сім'ї особи протягом року перед зверненням по соціальну пенсію здійснив покупку на суму понад 50 тисяч гривень;

вибіркова перевірка виявила додаткові джерела доходів, не зазначені в декларації — здавання в оренду житлового приміщення, заробіток членів сім'ї, які офіційно не працевлаштовані; отримання доходу від утримання худоби чи птиці);

у власності особи або членів її сім'ї є друга квартира, загальна площа якої перевищує 21 квадратний метр на одного члена сім'ї й додатково 10,5 квадратного метра на сім'ю, або понад один автомобіля.

Соціальну пенсію можуть призначити не зважаючи на вищезгадані обставини, якщо в родині є особа з інвалідністю.