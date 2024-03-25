Как получить социальную пенсию в Украине
Для назначения временной финансовой необходимо обратиться в органы социальной защиты населения по месту прописки или по адресу фактического проживания
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Чтобы оформить такую выплату, нужно иметь при себе следующие документы:
- заявление;
- паспорт и документ, который удостоверяет регистрацию лица в ГРФОПП;
- справку ПФУ об имеющемся страховом стаже;
- декларацию о доходах и имущественном состоянии за последние полгода;
- копию решения о назначении опекуна (для того, кого признано недееспособным).
Какой размер социальной пенсии в УкраинеСоциальная пенсия является разницей между прожиточным минимум для лиц, утративших трудоспособность – 2 361 гривна и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода. Сумма составляет не более 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц 3 028 гривен.
Когда назначают социальную пенсию
Временную помощь или социальную пенсию по возрасту могут получать украинцы, которые достигли пенсионного возраста, но не имеют права на пенсию из-за отсутствия необходимого страхового стажа. Выплаты можно оформить после достижения 65 лет.
При этом, социальную пенсию нельзя получить в ряде случаев:
- если среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев превышает 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;
- лицо получает пенсию, социальную помощь, работает;
- кто-то из членов семьи лица в течение года перед обращением за социальной пенсией совершил покупку на сумму более 50 тысяч гривен;
- выборочная проверка выявила дополнительные источники доходов, не указанные в декларации - сдача в аренду жилого помещения, заработок членов семьи, которые официально не трудоустроены; получение дохода от содержания скота или птицы);
- в собственности лица или членов его семьи есть вторая квартира, общая площадь которой превышает 21 квадратный метр на одного члена семьи и дополнительно 10,5 квадратного метра на семью, или более одного автомобиля.