Який розмір соціальної пенсії у грудні та як її отримати

Українці, які досягли пенсійного віку, але не мають необхідного страхового стажу для призначення пенсії, можуть отримувати соціальну пенсію. Виплата не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Хто має право на соціальну пенсію

З 1 січня 2024 року для того, щоб вийти на пенсію в 60 років, потрібно мати мінімум 31 рік страхового стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Якщо в 60 років стажу недостатньо, пенсія надаватиметься в 63 роки за умови наявності хоча б 21 року стажу.

Для осіб старших 65 років, які мають від 15 до 21 року страхового стажу, передбачена пенсія за віком. Якщо ж стаж менший за 15 років, то на 65 році життя людина отримає соціальну пенсію, замість пенсії за віком.

Зауважте! Щороку вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію в 60 років зростатимуть. Цей процес триватиме до 2028 року, коли для отримання пенсії в 60 років потрібно буде мати не менше 35 років стажу.

Розмір соціальної пенсії у грудні 2024 року

Розмір соціальної пенсії у грудні 2024 року визначається як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність (2 361 гривня), та середньомісячним сукупним доходом сім'ї на одну особу за останні шість місяців.

Важливо! Однак виплата не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб (3 028 гривень).

Соціальна пенсія за віком для осіб без трудового стажу перераховується кожні шість місяців, враховуючи зміни в майновому стані та середньомісячний сукупний дохід.

Як оформити соціальну пенсію

Щоб отримувати тимчасову державну допомогу, потрібно звернутися до органу соціального захисту населення за місцем прописки або фактичного проживання.

Для призначення соціальної пенсії особам без достатнього пенсійного стажу необхідно подати такі документи:

Заяву;

Паспорт та документ, що підтверджує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків;

Довідку Пенсійного фонду України про наявний страховий стаж;

Декларацію про доходи та майновий стан (заповнюється на основі довідок про доходи кожного члена сім'ї) за останні шість місяців;

Копію рішення про призначення опікуна (для осіб, яких визнано недієздатними).

Зауважте! Є випадки, коли соціальна пенсія не призначається. Однак соціальна допомога може бути призначена всупереч цим обмеженням за рішенням комісії, якщо у складі сім'ї є людина з інвалідністю.