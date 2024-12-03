Якою буде наступна індексація

Поки що невідомо як перерахують пенсії українців. Можна говорити лише про приблизні дані, повідомляє 24 Канал з посиланням на ВРУ.

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Леся Забуранна Заступниця голови парламентського Комітету із питань бюджету Перерахунок скорегує пенсійні виплати. Якщо говорити про суми, то мінімальна індексація складе 100 гривень, максимальна – 1 500 гривень.

Аналітики передбачають, що перерахунок пенсій буде здійснено на такому рівні, аби покрити інфляційний вплив. Тобто, виплати буде проіндексовано на 13 – 17%.

Нагадаємо! Працюючі пенсіонери зараз отримують більші пенсії ніж ті, хто не працює.