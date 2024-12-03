Какой будет следующая индексация

Пока неизвестно как пересчитают пенсии украинцев. Можно говорить лишь о приблизительных данных, сообщает 24 Канал со ссылкой на ВРУ.

Читайте также Украинцам пересчитают плату за доставку газа: к чему готовиться потребителям

Леся Забуранная Заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам бюджета Перерасчет скорректирует пенсионные выплаты. Если говорить о суммах, то минимальная индексация составит 100 гривен, максимальная – 1 500 гривен.

Аналитики прогнозируют, что перерасчет пенсий будет осуществлен на таком уровне, чтобы покрыть инфляционное влияние. То есть, выплаты будут проиндексированы на 13 – 17%.

Напомним! Работающие пенсионеры сейчас получают большие пенсии чем те, кто не работает.