Чи зміниться ціни на газ

Водночас ті, хто скоротив споживання, зможуть платити за блакитне паливо менше, про це пише 24 канал з посиланням на Обозреватель.

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В Україні до кінця воєнного стану змінювати тариф на доставку газу або на тарифи щодо нього не планують. Тому вони залишаться актуальними й надалі.

Зокрема рішення розділити тариф на кілька частин ухвалили ще кілька років тому. Так серед цих частин є плата за газ як товар та за його доставку.

Тоді це рішення пояснили прагненням розділити компанії, які обслуговують мережі, з компаніями, які продають газ. Це дало можливість обирати постачальника газу,

– пояснюють у матеріалі.

Зауважте! Після початку повномасштабного вторгнення "Нафтогаз" отримав 98% ринку постачання газу для побутових споживачів. Тому українці здебільшого купують газ у національної компанії за тарифом, який визначив уряд.

Скільки українці будуть платити за газ

Якщо з жовтня минулого року до кінця вересня цього року людина використала, наприклад, 1300 кубометрів блакитного палива, то з 1 січня 2025-го щомісяця доведеться платити 193,7 гривні (за 108,3 куба).

Об'єм споживання за газовий рік ділять на 12. Отриману цифру вже множать на тариф для конкретного міста. Таким чином і вираховується розмір щомісячного платежу.

Якщо ж особа має тільки газову плиту, то за рік їй нарахують щонайменше 39 кубів доставки газу. І навіть якщо людина взагалі не споживала газ. Причиною тому є мінімальний об'єм.

Зокрема у випадку наявності газового бойлера мінімальний об'єм споживання становить вже 126 кубів. А з опаленням він збільшується 314 кубометрів.

