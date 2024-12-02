Чому можуть анулювати борг

Адвокат Тетяна Даниленко пояснила, що на законодавчому рівні терміну "списання боргу" немає, повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

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Тетяна Даниленко Голова Комітету "Асоціації адвокатів України" з нерухомості та будівництва В Україні не має законодавчо врегульованого поняття "списання боргу" за спожиті комунальні послуги. Однак, в разі наявності тих чи інших законних підстав, можна зменшити або частково оскаржити розмір заборгованості по сплаті комунальних послуг, звернувшись за розв'язанням спірного питання до суду.

Даниленко виділяє такі законні підстави для оскарження заборгованості:

якщо споживача офіційно визнано банкрутом;

припущено помилку в нарахуванні комуналки;

борг залишився від попередніх власників;

якщо заборгованість перед постачальником існує понад 3 роки.

Розповсюджена ситуація, коли у квартирі споживача встановлений лічильник на гарячу воду, а борг нарахований надавачем послуг по загально будинковому. У таких випадках, зазвичай, суд визнає незаконними дії надавача послуг і зобов'язує його зробити перерахунок споживачу,

– уточнює адвокат.

Зверніть увагу! У випадку, коли боржник не може погасити борг одразу, можна оформити договір про реструктуризацію.