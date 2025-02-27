Як отримувати соціальну пенсію і якою вона буде

Українці, які досягли пенсійного віку, але не мають достатнього страхового стажу, не можуть розраховувати на звичайну пенсію за віком. Проте вони мають можливість оформити соціальну пенсію.

Як розраховується соціальна пенсія

У 2025 році вимоги до мінімального страхового стажу для виходу на пенсію за віком зросли, передає 24 Канал з посиланням на видання NV.

Читайте також Євросоюз створений, щоб "обдурити США": Трамп знову погрожує ЄС

Це означає, що для отримання пенсії за віком потрібно мати більше років офіційної роботи та сплати страхових внесків, ніж у попередні роки.

Якщо людина не набрала необхідний стаж, вона може звернутися до органів соціального захисту для оформлення соціальної пенсії. Розмір такої пенсії визначатиметься як різниця між прожитковим мінімумом і середнім доходом родини.

Показники для розрахунку:

Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність – 2 361 гривня.

Середній сукупний дохід сім'ї на одну особу за останні шість місяців.

Максимальний розмір соціальної пенсії не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 3 028 гривень.

Зауважте! Соціальна пенсія для тих, хто не має трудового стажу, переглядатиметься кожні шість місяців. Під час перерахунку враховуватимуться зміни у майновому стані отримувача та середньомісячному доході сім'ї.

Які документи потрібні для оформлення соціальної пенсії

Заява про призначення пенсії.

Паспорт та ідентифікаційний код (документ з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків).

Довідка з Пенсійного фонду України про наявний страховий стаж.

Декларація про доходи та майновий стан, яка має бути заповнена на основі довідок про доходи кожного члена сім'ї за останні шість місяців.

Копія рішення про призначення опікуна (лише для осіб, яких визнано недієздатними).

Важливо! Документи повинні бути оригіналами або супроводжуватися завіреними копіями. Якщо особа не може самостійно подати документи, це може зробити офіційний представник або опікун (за наявності відповідних документів).