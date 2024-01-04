ПФУ розпочав фінансування виплат на 2024 рік

ПФУ повідомив про те, що розпочав фінансування виплат на 2024 рік. Про те, які суми фінансування та на що вони спрямовані, читайте далі.

Зокрема, профінансовано на оплату лікарняних виплат – 25,4 мільйона гривень. Також у січні надано 35 тисяч послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.

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Водночас фінансування пенсійних виплат планували розпочати вже 2 січня 2024 року.

Яким буде розмір пенсій у 2024 році

Нагадаємо, що на початку цього року мінімальна заробітна плата підвищиться до 7 100 гривень, що також призведе до збільшення прожиткового мінімуму та розміру пенсії.

Відповідно, з 1 січня:

мінімальна пенсія зросте з 2 093 до 2 361 гривні;

максимальна пенсія с тановитиме 23 610 замість 20 930 гривень;

щонайменше 2 840 гривень отримуватимуть пенсіонери, які отримали повний стаж і при цьому досягли 65 років.

Протягом 2023 року уряд виділив на пенсійні виплати 678,5 мільярда гривень. Середній розмір пенсій сягнув показника 5 350 гривень.

Основне підвищення пенсійних виплат планується у березні, під час масштабної індексації. Прогнозується, що середній розмір пенсії має зрости 5 350 до 6 000 гривень.

Що відомо про індексацію пенсій

Міністерка Оксана Жолнович повідомила в ефірі телемарафону, що березнева індексація пенсійних виплат може бути скасована, зважаючи на затримку надходження коштів від міжнародних партнерів, передає 24 Канал.

На її думку, це імовірно, якщо Україна вчасно не отримає міжнародну грошову допомогу.

Втім Жолнович наголошує, що базова пенсія буде виплачена, на це фінансовий ресурс є. Водночас під час засідання уряду, премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що пенсії надалі будуть платити вчасно.

Відтак, індексація відбудеться в березні 2024 року, як це передбачає закон про Держбюджет на 2024 рік.