В частности, профинансировано на оплату больничных выплат – 25,4 миллиона гривен. Также в январе предоставлено 35 тысяч услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины.

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В то же время финансирование пенсионных выплат планировали начать уже 2 января 2024 года.

Каким будет размер пенсий в 2024 году

Напомним, что в начале этого года минимальная заработная плата повысится до 7 100 гривен, что также приведет к увеличению прожиточного минимума и размера пенсии

Соответственно, с 1 января:

минимальная пенсия вырастет с 2093 до 2361 гривны;

максимальная пенсия с будет составлять 23 610 вместо 20 930 гривен;

не менее 2 840 гривен будут получать пенсионеры, получившие полный стаж и при этом достигшие 65 лет.

Любопытно! В течение 2023 правительство выделило на пенсионные выплаты 678,5 миллиарда гривен. Средний размер пенсий составил 5 350 гривен.

Основное повышение пенсионных выплат планируется в марте, при масштабной индексации. Прогнозируется, что средний размер пенсии должен возрасти от 5 350 до 6 000 гривен.

Что известно об индексации пенсий

Министерша Оксана Жолнович сообщила в эфире телемарафона, что мартовская индексация пенсионных выплат может быть отменена ввиду задержки поступления средств от международных партнеров, передает 24 Канал.

Обратите внимание! По ее мнению, это, вероятно, если Украина вовремя не получит международную денежную помощь.

Впрочем, Жолнович подчеркивает, что базовая пенсия будет выплачена, на это финансовый ресурс есть. В то же время во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что пенсии в дальнейшем будут платить своевременно.

Следовательно, индексация состоится в марте 2024 года, как это предполагает закон о Госбюджете на 2024 год.