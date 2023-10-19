Соціальні виплати для українців зростуть: які суми ухвалені в Бюджеті-2024

Сьогодні Рада ухвалила у першому читанні видатки на соцвиплати у Бюджеті-2024 року. Зросте прожитковий мінімум, а разом з ним і інші виплати.

На які соцвиплати варто чекати

Ще раніше у проєкті бюджету були прописані запропоновані суми виплат для соціальних і демографічних груп населення. Сьогодні їх ухвалили й наступного року вони виглядатимуть так:

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дітям віком до 6 років – 2 563 гривні;

дітям віком від 6 до 18 років – 3 196 гривень;

працездатним особам – 3 028 гривень;

працездатним особам, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, – 2 102 гривні;

працездатним особам, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів, – 2 102 гривні;

працездатним особам, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, – 1 600 гривень;

особам, які втратили працездатність (мінімальна пенсія), – 2 361 гривня.

Якими будуть видатки на соцвиплати

У Бюджеті-2024 року передбачено, що прожитковий мінімум зросте на 331 гривню та становитиме 2 920 гривень.

Видатки на соціальний захист населення здебільшого будуть збережені на рівні 2023 року, але деякі з них все ж ростуть. Про це ще раніше повідомила Голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

Кошти розподілили таким чином: