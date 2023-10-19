В Україні затвердили рекордний дефіцит бюджету

Тож парламент прийняв висновки та пропозиції нардепів й сьогодні відбулося перше читання Бюджету-2024 року. У Верховній Раді вклалися у передбачені законодавством терміни розгляду проєкту – до 20 жовтня.

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Було ухвалені рекордні за всю історію України суми видатків та дефіциту бюджету, проте з підвищенням соцстандартів.

Показники виглядають наступним чином:

  • Доходи – 1,746,3 мільярда гривень;
  • Видатки – 3,308,9 мільярда гривень;
  • Граничний обсяг дефіциту – 1,593,6 мільярда гривень.

На 2024 рік максимальна кількість співробітників БЕБ обмежена з 4000 до 1400. Відповідна правка Железняка- Хлапука прийнята і підтверджена в залі,
– написав Железняк.

Пріоритети бюджету на 2024 рік

Раніше Денис Шмигаль розповідав, що головний акцент майбутнього бюджету буде на обороні та безпеці нашої країни.

Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України

Ця сума на 113 мільярдів гривень більша, ніж цього року. Буде ще більше зброї та техніки. Більше дронів, боєприпасів, ракет. Так само як і цьогоріч, кожна копійка податків громадян та бізнесу піде на забезпечення наших Сил безпеки й оборони.
  • Другий пріоритет – це соціальна сфера. Видатки бюджету складуть 469 мільярдів гривень, що на 25 мільярдів більше, ніж цього року.
  • Третій пріоритет – медицина та освіта. На сектор освіти виділяємо 179 мільярдів гривень, і це на 23 мільярди більше, ніж цього року. На медицину – 202 мільярди гривень, що на 24 мільярди перевищує видатки 2023 року.
  • Четвертий пріоритет – підтримка ветеранів. Видатки за цією програмою збільшуємо удвічі – з 6,8 мільярда гривень у 2023 році до 14,3 мільярда гривень у наступному.
  • П'ятий пріоритет – це відновлення нашої економіки. Жодного підвищення податків не передбачається.