В Украине утвердили рекордный дефицит бюджета
Поэтому парламент принял выводы и предложения нардепов, и сегодня состоялось первое чтение Бюджета-2024 года. В Верховной Раде уложились в предусмотренные законодательством сроки рассмотрения проекта – до 20 октября.
Читайте также Главная цифра бюджета: заложивший курс доллара на 2024 год
Были приняты рекордные за всю историю Украины суммы расходов и дефицита бюджета, но с повышением соцстандартов.
Показатели выглядят следующим образом:
- доходы – 1,746,3 миллиарда гривен;
- расходы – 3,308,9 миллиарда гривен;
- предельный объем дефицита – 1,593,6 миллиарда гривен.
На 2024 год максимальное количество сотрудников БЭБ ограничено с 4000 до 1400. Соответствующая правка Железняка-Хлапука принята и подтверждена в зале,
– написал Железняк.
Приоритеты бюджета на 2024 год
Ранее Денис Шмыгаль рассказывал, что главный упор будущего бюджета будет на обороне и безопасности нашей страны.
Эта сумма на 113 миллиардов гривен больше, чем в этом году. Будет еще больше оружия и техники. Больше дронов, боеприпасов, ракет. Так же, как и в этом году, каждая копейка налогов граждан и бизнеса пойдет на обеспечение наших сил безопасности и обороны.
- Второй приоритет – это социальная сфера. Расходы бюджета составят 469 миллиардов гривен, что на 25 миллиардов больше, чем в текущем году.
- Третий приоритет – медицина и образование. На сектор образования выделяем 179 миллиардов гривен, и это на 23 миллиарда больше, чем в текущем году. На медицину – 202 миллиарда гривен, что на 24 миллиарда превышает расходы 2023 года.
- Четвертый приоритет – поддержка ветеранов. Расходы по этой программе увеличиваем вдвое – с 6,8 миллиарда гривен в 2023 году до 14,3 миллиарда гривен в следующем.
- Пятый приоритет – это восстановление нашей экономики. Никакого повышения налогов не предполагается.