Яка соціальна допомога можлива для пенсіонерів у 2024 році

Українські пенсіонери можуть отримувати додаткові виплати, але вони доступні не для всіх. Соцвиплати для людей пенсійного віку залежать від стажу людини, стану здоров'я та інших факторів.

Хто може отримати додаткові виплати

Самотні пенсіонери віком від 80 років, які потребують постійного стороннього догляду через стан здоров'я, можуть оформити щомісячну доплату до пенсії.

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Для цього необхідно особисто звернутися до відповідних органів з заявою та документами, що підтверджують погіршення здоров'я.

Допомога від ООН для пенсіонерів

Розмір доплати на догляд становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2024 році це 944 гривні, оскільки прожитковий мінімум складає 2 361 гривню.

Пенсіонери, чия пенсія не перевищує 3 250 гривень, можуть отримати надбавку від ООН. Ця доплата нараховується автоматично за умови:

проживання в потенційних або активних зонах бойових дій;

відсутності виплат для ВПО та допомоги від міжнародних організацій з 1 березня 2023 року.

Тимчасова державна соціальна допомога

Особи, які досягли пенсійного віку, але не мають достатнього страхового стажу для отримання пенсійної виплати, можуть отримати тимчасову державну допомогу.

Для цього необхідно подати заяву та пакет документів до органу соціального захисту населення за місцем проживання.

Під час воєнного стану та протягом одного місяця після його завершення виплата допомоги не припиняється, навіть якщо отримувач пропустив строк її перегляду.