Пенсія, субсидія та інші виплати: що зміниться для українців у жовтні

У жовтні деякі українці зможуть отримати додаткові виплати від держави. Проте це стосується лише тих, хто відповідає певним умовам.

Що буде з пенсіями

Розмір пенсій у жовтні змінювати не будуть, проте дехто, як і завжди, отримає свої щомісячні надбавки. В першу чергу йдеться про доплати за віком, які виглядають так:

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віком від 70 до 74 років – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 579 гривень.

Також свої доплати у розмірі 837 гривень отримають люди з особливими обставинами:

особи від 80 років, які мають отримати особливий догляд;

ті, хто потребує спеціальної допомоги від кваліфікованих соцпрацівників;

пенсіонери без працездатних близьких родичів, які не мають достатнього фінансового забезпечення.

Чи зміняться субсидії

Розмір субсидій визначається індивідуально для кожної родини, проте у жовтні, з початком опалювального сезону, вони дещо зростуть. Так відбувається щороку, тому особливих змін чекати не варто.

На субсидію можуть претендувати сім'ї у яких плата за комунальні послуги становить понад 15% від їх середнього сукупного доходу.

Перед початком зимового сезону деяким українцям треба буде самостійно переоформити собі виплати:

тим, хто вже подавав заяву про припинення субсидії та користувався пільгою на оплату житлово-комунальних послуг, а на опалювальний період бажає отримувати житлову субсидію;

тим, у кого змінився склад зареєстрованих осіб, соціальний стан тощо.

Виплати можуть взагалі не надати, якщо:

зафіксовано придбання нового автомобіля або нерухомості;

у когось з родини наявний банківський депозит на понад 100 тисяч гривень;

хтось із родини не працює\вчиться і при цьому не має статусу безробітного;

є борг за комуналку.

Які ще виплати чекають на українців

Також доплату отримають пенсіонери у статусі ВПО, які не за своєї вини раніше недоотримали виплати – 2 093 гривні.

Від ООН надбавки чекають на пенсіонерів, які проживають у прифронтових зонах. Зокрема:

є ВПО, який проживає на територіях активних або можливих бойових дій;

отримує пенсійні виплати менше ніж 3 000 гривень на місяць;

не отримував з початку року додаткові грошові виплати від міжнародних організацій.

Така виплата не може бути меншою за 100 гривень. Її розмір становить різниця між пенсією особи та 3 тисячами гривень.

Українці, які не отримали своїх виплат 24 серпня, зможуть їх забрати до 1 листопада. До них належать:

ветерани війни;

члени сімей загиблих захисників України;

ветерани війни, які набули відповідного статусу до 24 серпня поточного року включно.

Щоб отримати допомогу у розмірі від 450 до 3 100 гривень до Дня Незалежності треба звернутися до: