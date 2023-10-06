Що буде з пенсіями
Розмір пенсій у жовтні змінювати не будуть, проте дехто, як і завжди, отримає свої щомісячні надбавки. В першу чергу йдеться про доплати за віком, які виглядають так:
Читайте також Зростання виплат у 2024 році: хто з пільговиків отримуватиме більше
- віком від 70 до 74 років – 300 гривень;
- від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
- від 80 років – 579 гривень.
Також свої доплати у розмірі 837 гривень отримають люди з особливими обставинами:
- особи від 80 років, які мають отримати особливий догляд;
- ті, хто потребує спеціальної допомоги від кваліфікованих соцпрацівників;
- пенсіонери без працездатних близьких родичів, які не мають достатнього фінансового забезпечення.
Чи зміняться субсидії
Розмір субсидій визначається індивідуально для кожної родини, проте у жовтні, з початком опалювального сезону, вони дещо зростуть. Так відбувається щороку, тому особливих змін чекати не варто.
Перед початком зимового сезону деяким українцям треба буде самостійно переоформити собі виплати:
- тим, хто вже подавав заяву про припинення субсидії та користувався пільгою на оплату житлово-комунальних послуг, а на опалювальний період бажає отримувати житлову субсидію;
- тим, у кого змінився склад зареєстрованих осіб, соціальний стан тощо.
Виплати можуть взагалі не надати, якщо:
- зафіксовано придбання нового автомобіля або нерухомості;
- у когось з родини наявний банківський депозит на понад 100 тисяч гривень;
- хтось із родини не працює\вчиться і при цьому не має статусу безробітного;
- є борг за комуналку.
Які ще виплати чекають на українців
Також доплату отримають пенсіонери у статусі ВПО, які не за своєї вини раніше недоотримали виплати – 2 093 гривні.
Від ООН надбавки чекають на пенсіонерів, які проживають у прифронтових зонах. Зокрема:
- є ВПО, який проживає на територіях активних або можливих бойових дій;
- отримує пенсійні виплати менше ніж 3 000 гривень на місяць;
- не отримував з початку року додаткові грошові виплати від міжнародних організацій.
Українці, які не отримали своїх виплат 24 серпня, зможуть їх забрати до 1 листопада. До них належать:
- ветерани війни;
- члени сімей загиблих захисників України;
- ветерани війни, які набули відповідного статусу до 24 серпня поточного року включно.
Щоб отримати допомогу у розмірі від 450 до 3 100 гривень до Дня Незалежності треба звернутися до:
- територіального органу ПФУ за задекларованим місцем проживання;
- ЦНАПу із наданням відповідного посвідчення та даних про поточний рахунок, відкритий в уповноваженому банку.