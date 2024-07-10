На 9 мільярдів менше, ніж торік: скільки грошей спрямували на соцвиплати у 2024 році

10 липня 2024, 16:35
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Джерело:

Міністерство фінансів

За перші пів року на соцвиплати було спрямовано 221,1 мільярда гривень. Це своєю чергою на 9,4 мільярда менше, ніж в аналогічний період минулого року.

Скільки держава витратила на соцвиплати

З держбюджету на ці видатки спрямували 221,1 мільярда гривень, зокрема:

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  • 136,9 мільярда гривень – на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду;
  • 38,5 мільярда гривень – на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, зокрема на виплату: пенсій по інвалідності, допомоги на проживання ВПО, підтримку малозабезпечених сімей;
  • 7,7 мільярда гривень – на підтримку малозабезпечених сімей, зокрема на виплату малозабезпеченим сім'ям;
  • 24,4 мільярда гривень – надання пільг і житлових субсидій громадянам, зокрема на виплату пільг і житлових субсидій;
  • 1,8 мільярда гривень – на соціальний захист осіб з інвалідністю;

Ще 11,8 мільярда гривень спрямовано на соціальний захист дітей та сім’ї, зокрема на виплату:

  • майже 9 тисяч отримувачів допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами;
  • майже 600 тисяч осіб – отримувачів допомоги в разі народження дитини;
  • майже 2 тисяч осіб – отримувачів допомоги в разі усиновлення дитини;
  • майже 60 тисяч отримувачів допомоги – одиноких матерів.
Автор: Тетяна Стельмах