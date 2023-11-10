Виплати 50 тисяч гривень: хто з українців зможе отримати ці кошти
Джерело:Мінсоцполітики
Значна кількість українців має право на соціальні виплати. Отримати ці кошти можна, подавши спеціальну заяву, зокрема у застосунку Дія.
Які виплати можуть отримати українці
Грошова допомога надається різним категоріям населення: ВПО, малозабезпеченим родинам, жителям прифронтових територій. Також на соціальні виплати можуть розраховувати і громадяни, які мають значні проблеми зі здоров'ям. Достатня увага приділяється і допомозі сім'ям з дітьми.
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Зокрема, соцвиплати отримують родини, які усиновили дитину. Їм держава надає одноразову грошову допомогу у розмірі 50 тисяч гривень. Батьки, які виховують дитину самостійно, мають право на щомісячні виплати у сумі 2 684 гривні протягом пів року після прийняття заяви.
Також грошову допомогу надають родинам, де проживають тяжко хворі діти. Виплати складають 4 544 або 5 666 гривень та нараховуються щомісячно протягом пів року. Своєю чергою діти з інвалідністю мають право на постійну допомогу у розмірі 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, зараз становить 2 093 гривні.
Як оформити соцдопомогу у Дії
Подати заяву на оформлення грошової допомоги можна онлайн. Для цього необхідно пройти реєстрацію у застосунку Дія.
Посилання для подачі заяви: