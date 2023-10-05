Зростання виплат у 2024 році: хто з пільговиків отримуватиме більше

У бюджеті на 2024 рік закладена сума для проведення індексації виплат. Йдеться про пенсії, прожитковий мінімум та іншу соцдопомогу.

Якими будуть соцвиплати у 2024 році

Член парламентського Комітету з питань бюджету Леся Забуранна повідомила, що у наступному році на соціальний напрямок у бюджеті було виділено 470 мільярдів гривень, повідомляє 24 Канал. Ця сума на 25 мільярдів гривень перевищує розмір видатків на 2023 рік.

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Леся Забуранна Член парламентського Комітету з питань бюджету Найбільші витрати традиційно передбачаються компенсацією дефіциту Пенсійного фонду – 272 мільярди гривень, щоб люди могли вчасно отримувати пенсії. У березні, згідно із законодавством, держава проводитиме індексацію пенсій. Також на виплати субсидій закладено 50 мільярдів гривень. А ще передбачена допомога людям, які надали допомогу у складних обставинах – майже 137 мільярдів гривень.

За словами Забуранної, значна кількість коштів буде залучена до створення нової соцпослуги – інституту помічника ветерана. Це абсолютно новий напрямок для України. Таку спеціальність отримуватимуть особи, які хочуть допомагати українським воїнам проходити адаптацію у цивільному житті. Згідно з планом, для початку, має пройти підготовка 15 тисяч помічників.

Окремо будуть виділені кошти на пілотний проєкт з зубопротезування ветеранів війни. На це спрямують 750 мільйонів гривень.

Я переконана, що і Президент, і Уряд, і парламентарі, незважаючи ні на що, мають зробити все можливе, щоб забезпечити людям певний надійний рівень життя, згідно з нинішніми умовами, бо наші воїни насамперед воюють за наших людей.

– наголосила Забуранна.

У 2024 році залишаються акцентними витрати на допомогу воїнам та найменш захищеним верствам населення.Для підтримки ветеранів буде впроваджуватися усе більше соціальних програм.