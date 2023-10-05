Яка допомога надається при народженні

Розмір виплати, яку отримують новоспечені батьки – 41 280 гривень. Кошти розподіляються наступним чином: 10 320 гривень надають одразу, залишок суми виплачується як щомісячна допомога протягом наступних 3 років.

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Які документи потрібні для оформлення грошових виплат:

заява батьків або опікунів з якими проживатиме дитина;

оригінал та копія свідоцтва про народження.

Зверніть увагу! Якщо документи оформлюють опікуни, вони мають також надати оригінал та копію довідку про усиновлення чи опіки над дитиною.

Жінки, які постійно проживають (зареєстровані) на території України й народили дитину під час тимчасового перебування за межами України, подають документи видані компетентними органами країни перебування і легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини.

– пояснюють працівники соцзахисту

Щоб отримати допомогу від держави, потрібно подати документи вчасно. Виплата надається, якщо представник дитини подав відповідну заяву не пізніше, ніж через 12 місяців після того, як дитя народилося. Кошти перераховуються на рахунок заявника – одного з батьків.