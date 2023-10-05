Какая помощь оказывается при рождении ребенка

Размер выплаты, которую получают новоиспеченные родители – 41 280 гривен. Средства распределяются следующим образом: 10 320 гривен предоставляют сразу, остаток суммы выплачивается как ежемесячное пособие в течение следующих 3 лет.

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Какие документы необходимы для оформления денежных выплат:

заявление родителей или опекунов, с которыми будет проживать ребенок;

оригинал и копия свидетельства о рождении.

Обратите внимание! Если документы оформляют опекуны, они должны предоставить оригинал и копию справки об усыновлении или опеки над ребенком.

Женщины, постоянно проживающие (зарегистрированные) на территории Украины и родившие ребенка в период временного пребывания за пределами Украины, представляют документы, выданные компетентными органами страны пребывания и легализованные в установленном порядке, которые подтверждают рождение ребенка,

– объясняют работники соцзащиты

Чтобы получить помощь от государства, нужно подать документы вовремя. Выплата предоставляется, если представитель ребенка подал соответствующее заявление не позднее чем через 12 месяцев после того, как ребенок родился. Средства перечисляются на счет заявителя – родителя.