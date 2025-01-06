Понад 15 тисяч пенсіонерів будуть обмежені у спецвиплатах у 2025 році

У 2025 році відбудеться обмеження виплат спеціальних пенсій понад 23,6 тисячі гривень. Воно стосуватиметься близько 17,6 тисячі пенсіонерів.

Обмеження у спецпенсіях у 2025 році

Рішення про запровадження обмежувальних коефіцієнтів ухвалено в законі "Про державний бюджет на 2025 рік, пише 24 канал з посиланням на Мінсоцполітики.

Читайте також Що потрібно знати українцям, які хочуть вийти на пенсію у 2025

Річ у тім, що саме за рахунок коштів державного бюджету фінансують усі видатки на спецпенсії.

Зокрема обмеження будуть застосовуватися на той розмір виплати, яка не є страховою частиною пенсії. Тобто для забезпечення якої не сплачувалися страхові внески.

Водночас обмеження стосуватимуться додаткової виплати від держави за роботу в окремих силових чи інших структурах.

При цьому страхова (тобто забезпечена страховими внесками, і гарантована Конституцією) частина пенсій буде виплачуватися без обмежень,

– повідомили у міністерстві.

Зауважте! 3 січня Кабмін обмежив виплату спецпенсій, розмір яких більший за 23,61 тисячі гривень, запровадивши відповідні знижувальні коефіцієнти на суми, які перевищують цей поріг.