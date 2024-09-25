Вартість транзиту зміниться: що чекає на споживачів газу наступного року

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила зміни до постанови №3013. Вона передбачає певні зміни у розрахунку вартості транзиту газу.

Що зміниться

Зміни стосуються застосування коефіцієнта 1 при замовленні потужностей для точок входу і виходу з газотранспортної системи на міждержавних з’єднаннях у першому кварталі газового 2024/2025 року, повідомляє НКРЕКП.

Читайте також "Нафтогаз" планує пройти зиму лише зі своїм газом

Це рішення було ухвалено на засіданні комісії.

Зауважте! Зменшення коефіцієнта, що застосовується при замовленні потужності на квартальний період, знизить вартість транспортування природного газу для замовників, зокрема для тих, хто імпортує газ.

Постановою було затверджено коефіцієнти, які враховують термін замовлення потужності та застосовуються до тарифів на транспортування природного газу для точок входу і виходу з газотранспортної системи на міждержавних з’єднаннях у регуляторний період 2020-2024 роки:

коефіцієнт для замовлення потужності на добу наперед становить 1,45 умовних одиниць;

коефіцієнт для замовлення потужності на місячний період встановлено на рівні 1,2 умовних одиниць;

коефіцієнт для замовлення потужності на квартальний період – 1,1 умовних одиниць, за винятком замовлення на перший квартал газового року 2020-2021, де коефіцієнт становить 1 (тепер також і для газового року 2024-2025).

Це сприятиме стабільному проходженню осінньо-зимового періоду, вважають у комісії.