Українці їдять значно менше картоплі, ніж вважалося: нове дослідження здивувало цифрами

Нове дослідження показало, що українці споживають майже вдвічі менше картоплі, ніж вважалося раніше. Водночас цей овоч залишається одним із найважливіших продуктів у раціоні більшості населення.

Скільки картоплі насправді споживають українці

Середньорічне споживання свіжої картоплі в Україні становить близько 68 кілограмів на одну людину і це майже удвічі менше, ніж поширені раніше оцінки на рівні 120 – 140 кілограмів. Таких висновків дійшли фахівці за результатами спільного дослідження Центру досліджень продовольства та землекористування KSE та Української асоціації виробників картоплі.

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Попри перегляд статистики, картопля залишається одним із найпоширеніших продуктів харчування в країні. Її купують або вирощують для власного споживання 97,4% українських домогосподарств, що охоплює майже 98% населення. У середньому один українець споживає близько 5,7 кілограма картоплі на місяць.

Дослідження також показало істотні відмінності залежно від місця проживання. Найбільше картоплі споживають жителі сіл – близько 7,7 кілограма на особу щомісяця. У містах цей показник становить 4,7 кілограма, а найнижчим він є у Києві – 4,1 кілограма.

Водночас картопля залишається важливою культурою для власного вирощування. Загалом її для особистих потреб вирощують близько 12,4 мільйона українців. Найвищий рівень самозабезпечення зафіксований у центральних областях, де картоплю вирощують 49% домогосподарств, а також на заході країни – 40%.

Які ціни на картоплю у супермаркетах України

Станом на зараз картопля у найбільших торговельних мережах України продається за такими цінами:

АТБ – від 29,89 гривні за кілограм;

– від 29,89 гривні за кілограм; Сільпо – від 31,90 гривні за кілограм, молода картопля – від 39,90 гривні за кілограм;

– від 31,90 гривні за кілограм, молода картопля – від 39,90 гривні за кілограм; Varus – від 29,90 гривні за кілограм;

– від 29,90 гривні за кілограм; Auchan – від 30,50 гривні за кілограм;

– від 30,50 гривні за кілограм; METRO – від 28,90 гривні за кілограм залежно від сорту та країни походження.

Молода картопля традиційно коштує дорожче за торішню через сезонні особливості, однак із нарощуванням пропозиції нового врожаю ціни поступово знижуються.

Цікаво! Нове дослідження демонструє, що реальне споживання картоплі в Україні є нижчим, ніж вважалося раніше, хоча цей овоч і надалі залишається базовим продуктом для більшості родин. Водночас зі збільшенням пропозиції нового врожаю на ринку можна очікувати подальшої стабілізації та поступового зниження роздрібних цін.

Раніше ми розповідали, що в Україні продовжує дешевшати картопля нового врожаю через різке збільшення пропозиції. Фермери вже масово розпочали збиральну кампанію, що суттєво вплинуло на ціни.