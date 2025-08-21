Укр Рус
21 серпня, 09:00
4

Споживчі кредити в Україні: де найвищий ризик і як не потрапити в борги

Ірина Гайдук
Основні тези
  • У 2025 році в Україні частка непрацюючих кредитів зменшилася з 30,3% до 27%, особливо в приватних та іноземних банках, тоді як у державних банках обсяг таких кредитів зріс.

  • Найбільш ризикованими є кредити готівкою, тоді як кредити на житло та автомобілі завдають найменше проблем банкам; для уникнення боргів рекомендується ретельно планувати витрати та оцінювати стабільність доходу, перш ніж взяти кредит.

     

У 2025 році в Україні частка так званих непрацюючих кредитів у банках поступово зменшується. Однак ризики за деякими споживчими кредитами залишаються високими.

Як скоротилися непрацюючі кредити?

За перше півріччя 2025 року частина непрацюючих кредитів скоротилася з 30,3% до 27%, розповіла банкірка Олена Єрмолова, повідомляє 24 Канал

Банкірка зазначила, що непрацюючі позики в основному скоротилися у приватних банках та фінустановах із іноземним капіталом. Тоді як державні банки фіксують зростання обсягу таких кредитів. 

 

 

Олена Єрмолова

Директорка з управління ризиками, член правління ГЛОБУС БАНКУ.

Найбільша частка проблемних кредитів традиційно зосереджена у державних банках. Це може бути пов’язане головним чином з кількома факторами, головним з яких є наслідки війни — зокрема руйнування підприємств та окупація регіонів, де вони працювали. Держбанки здебільшого кредитували великий бізнес, який, на превеликий жаль постраждав найбільше.

Вона додала, що підприємства мають в три рази більше проблемних кредитів, ніж звичайні українці – 35% проти 14% відповідно. 

Що таке непрацюючі кредити? 

Непрацюючі кредити (NPL, non-performing loans) – це позики, за якими боржники не сплачують основну суму або відсотки за встановлений термін, зазвичай понад 90 днів. Такі кредити вважають проблемними, оскільки банк не отримує очікуваного доходу і ризикує зазнати збитків.

Які споживчі кредити ризиковані? 

За словами Єрмолової, кредити для фізичних осіб, як правило, більш надійні. Однак серед найбільш ризикованих споживчих позик – кредити готівкою, у тому числі з кредитними лімітами на картку. 

Це відносно невеликі суми, які часто позичають уже в умовах наявних і нерозв’язаних фінансових проблем. Окрім того, такі кошти дуже дорогі, а їх повернення — серйозний виклик для особистого бюджету, 
– пояснює банкірка. 

Найменше ж проблем банкам завдають кредити на житло та купівлю автомобіля. Зазвичай люди добре обмірковують такі позики й накопичують кошти на перший внесок. 

Як не потрапити в борги? 

Банкірка дала кілька порад для тих, хто хоче взяти кредит у банку:

  • впевнитися, що сплата по кредиту щомісяця не змусить економити на базових потребах;
  • не розраховувати на те, що платежі по кредиту вдасться здійснити за рахунок зростання доходу в майбутньому;
  • не брати позику, якщо людина не може собі дозволити гідний рівень життя станом на сьогодні. 

Щоб уникнути ризиків потрапити в борги, Єрмолова пропонує використовувати таку формулу: 

  • від щомісячного доходу віднімати середні витрати за останній рік на харчування, житло, одяг, транспорт і медицину (без розваг і відпочинку);
  • додатково відкласти щонайменше 20% цих витрат на непередбачені потреби;
  • оцінити ймовірність стабільності доходу протягом року (не менше 80%)
  • і визначити суму щомісячного кредитного платежу.

Якщо після покриття всіх обов’язкових витрат залишаються кошти для регулярних виплат і ризик зниження доходу невеликий, кредит можна брати без серйозних фінансових загроз, вважає банкірка.