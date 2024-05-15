Українці стали вразливіші до зростання цін та коливання курсу валют

Індекс споживчих настроїв у 2024 році зріс. Попри це, українці у більшості негативно оцінюють теперішню економічну ситуацію в країні.

Як визначається індекс споживчих настроїв

Індекс споживчих настроїв визначається на основі обстеження випадково обраних домогосподарств. Загалом під опитування підпадає 1 тисяча осіб (усі респонденти мають бути старше 16 років).

Читайте також Зростання пенсії на понад 500 гривень: кого чекає таке підвищення виплат у червні

Значення індексу споживчих настроїв може змінюватись в межах від 0 до 200. При цьому, ці оцінки розподіляються так:

0 – 99 включно – настрої суспільства переважно негативні;

100 – кількість позитивних та негативних оцінок однакова;

101 – 200 включно – переважно позитивні оцінки серед населення.

Як змінилась ситуація за квітень

У квітні 2024 року індекс споживчих настроїв збільшився на 0,6 пункту. Зараз він складає 77,6 пункту.

Станом на зараз спостерігається тенденція до стабілізації як споживчих настроїв, так і сприйняття поточного становища та економічних очікувань. Населення України більш негативно оцінює перспективи відношення курсу валют впродовж найближчих трьох місяців,

– наголошують аналітики Info Sapiens.

Як змінились інші показники за квітень: