Понад 500 розбитих локомотивів: як Україна рятуватиме залізницю та що дозволять бізнесу

Російський терор завдав серйозного удару по транспортній системі, змушуючи державу шукати швидкі рішення для порятунку логістики. Вже незабаром правила гри на ринку залізничних перевезень можуть кардинально змінитися, відкривши нові можливості для компаній.

Які правила імпорту зміняться найближчим часом

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури розробило зміни, які дозволять ввозити нові та вживані локомотиви без стандартної тривалої процедури оцінки відповідності. Це рішення має допомогти Укрзалізниці та приватному бізнесу оперативно поповнити парк тяги під час воєнного стану, про що пише RAIL.insider.

За новими правилами, держава знімає з себе обов'язок перевіряти кожен локомотив через органи оцінки. Тепер уся відповідальність за введення техніки в експлуатацію ляже безпосередньо на покупця – тобто на саму Укрзалізницю або приватні компанії, які придбають ці машини.

Проєкт передбачає можливість ввезення як нових, так і вживаних локомотивів. Передусім йдеться про техніку тих серій і моделей, які вже експлуатуються в Україні та пройшли адаптацію до місцевих умов,

– пояснив начальник відділу технічного регулювання на транспорті відомства Сергій Александров.

Чому держава змушена йти на такі безпрецедентні кроки

Головна причина такого поспіху – катастрофічні наслідки російських обстрілів для залізничної інфраструктури. За даними міністерства, ворог пошкодив понад 500 локомотивів, що створює величезний дефіцит тяги для перевезення вантажів та пасажирів. Проєкт уже погоджений у відомстві та має максимально швидко пройти всі етапи затвердження.

Важливо! Окрім локомотивів, уряд планує пом'якшити вимоги до перевірки й інших видів залізничної продукції, яка має менший вплив на безпеку руху. Ці спрощені правила діятимуть не лише до кінця воєнного стану, а й протягом дев'яти місяців після його завершення, даючи бізнесу час на адаптацію та відновлення логістичних ланцюгів.

Тим часом міжнародні партнери продовжують фінансово підживлювати українську інфраструктуру, яка щодня потерпає від ворожих ударів. Цього разу потужна європейська економіка зробила свій перший внесок у спеціальний фонд, щоб пришвидшити логістику та ремонтні роботи.