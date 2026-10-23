Более 500 поврежденных локомотивов: как Украина будет спасать железную дорогу и что разрешат бизнесу

Какие правила импорта изменятся в ближайшее время

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры разработало изменения, которые позволят ввозить новые и подержанные локомотивы без стандартной длительной процедуры оценки соответствия. Это решение должно помочь "Укрзализныце" и частному бизнесу оперативно пополнить парк тяги во время военного положения, о чем пишет RAIL.insider.

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Согласно новым правилам, государство снимает с себя обязанность проверять каждый локомотив через органы оценки. Теперь вся ответственность за ввод техники в эксплуатацию ляжет непосредственно на покупателя – то есть на саму Укрзализныцю или частные компании, которые приобретут эти машины.

Проект предусматривает возможность ввоза как новых, так и подержанных локомотивов. Прежде всего речь идет о технике тех серий и моделей, которые уже эксплуатируются в Украине и прошли адаптацию к местным условиям– пояснил начальник отдела технического регулирования на транспорте ведомства Сергей Александров.

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Почему государство вынуждено идти на такие беспрецедентные шаги

Главная причина такой спешки – катастрофические последствия российских обстрелов для железнодорожной инфраструктуры. По данным министерства, враг повредил более 500 локомотивов, что создает огромный дефицит тяги для перевозки грузов и пассажиров. Проект уже согласован в ведомстве и должен максимально быстро пройти все этапы утверждения.

Важно! Помимо локомотивов, правительство планирует смягчить требования к проверке и других видов железнодорожной продукции, которая оказывает меньшее влияние на безопасность движения. Эти упрощенные правила будут действовать не только до конца военного положения, но и в течение девяти месяцев после его окончания, давая бизнесу время на адаптацию и восстановление логистических цепочек.

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Между тем международные партнеры продолжают финансово поддерживать украинскую инфраструктуру, которая ежедневно страдает от вражеских ударов. На этот раз мощная европейская экономика внесла свой первый взнос в специальный фонд, чтобы ускорить логистику и ремонтные работы.